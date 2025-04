Čeferin: Nismo brezčuten stroj za profit

Evropska nogometna zveza (UEFA) je pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina izpeljala 49. redni kongres. Na njem so soglasno sprejeli vsa letna poročila in programe za naprej. Ugotovili so, da je Uefa v zdravem finančnem stanju po rekordnih prihodkih po sezoni 2023/24.

Uspešno poslovanje gre pripisati tudi zaradi evropskega prvenstva v Nemčiji, za katero so prodali 2,7 milijona vstopnic. Lani so imeli tako rekordne prihodke v višini 6,8 milijarde evrov, največ (73,1 odstotka) je bilo od medijskih pravic. Tudi rezerve so trenutno nad želeno mejo 500 milijonov evrov, kar pomeni stabilno poslovanje do leta 2028, v katerem se bodo zneski nekoliko zmanjšali. Po euru 2028 pa pričakujejo, da se bodo rezerve spet povzpele nad načrtovanih 500 milijonov evrov.

V obdobju 2025/26 bodo glavni dogodki moška klubska tekmovanja, ki bodo imela po načrtih za 4,5 milijarde evrov prihodkov, pri Uefi pa se veselijo tudi letošnjega evropskega prvenstva za ženske v Švici, kjer bo na voljo 700.000 vstopnic. Obetajo si podvojitve prihodkov v primerjavi s prejšnjim EP 2022, ko so ti znašali 65 milijonov evrov.

»Velikokrat slišim, da se Uefa preveč osredotoča na zaslužek. A nismo brezčuten stroj za profit. Smo čudo za zbiranje denarja in distribucijo tega. In to z zavestjo. Ker vračamo. Ker delimo ta sredstva (teh je kar 97 odstotkov) pošteno in v dobri veri. Vračamo denar v nogomet, v evropski nogomet za dobrobit mnogih, ne le peščice,« je v nagovoru dejal Čeferin in poudaril, da mora evropski nogomet ostati enoten v svetu, kjer je vse več razdeljenosti. Kot je pristavil, je nogomet ogledalo in vzor družbe, za razliko od politike, ki gradi zidove, ta gradi mostove.

Rekorden primer raznolikosti

Ne razume očitkov, da je nogomet v krizi, ko pa so imeli v Evropi na vseh ravneh v prejšnji sezoni približno 230 milijonov obiskovalcev, v tej pa jih pričakujejo še več. Nekoliko je k temu pomagala tudi sprememba evropskih klubskih tekmovanj, torej lige prvakov ter evropske in konferenčne lige, ki je po njegovem prinesla več razburljivosti. »Združujemo in navdihujemo, ko imamo več kot 40 nacionalnih zvez, ki so zastopane v ligaških delih naših klubskih tekmovanj. To je rekorden primer raznolikosti,« je še dodal prvi mož Uefe.

Na kongresu so volili tudi člane izvršnega odbora, ki ga sestavljajo predsednik Uefe, 16 članov ter predstavnika združenja evropskih klubov in združenja lig. Uefa na vsaki dve leti zamenja približno polovico članov, danes so jih volili osem, med njimi eno kandidatko, za štiriletni ter dva za dvoletni mandat.

Obvezno je mesto za eno žensko, kandidirala je le Norvežanka Lise Klaveness in bila izvoljena. Preostala mesta so zasedli Nizozemec Frank Paauw, Italijan Gabriele Gravina, Nemec Hans-Joachim Watzke, slednja sta kandidirala za vnovično izvolitev, Hrvat Marijan Kustić, Finec Ari Lahti, Armenec Armen Melikbekjan in Estonec Aivar Pohlak.

Za dveletni mandat pa se je potegovalo pet kandidatov, izvoljena sta bila Španec Rafael Louzan in Izraelec Moshe Zuares. Član izvršnega odbora Uefe pa je postal tudi predsednik združenja evropskih lig Claudius Schäfer.

Volili so tudi pet članov, od tega eno članico, za svet Mednarodne nogometne zveze Fife. Za članico je bila izvoljena Belgijka Pascale Van Damme, za štiri člane pa že dosedanji predstavniki Romun Razvan Burleanu, Ciprčan Georgios Koumas, Nemec Bernd Neuendorf in Črnogorec Dejan Savićević.