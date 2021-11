Koeman se je usmilil Barcelone, ki je prihranila dva milijona evrov

Časnik El Periodico de Catalunya je poročal o tem, da se je legendarni branilec odpovedal dvema milijonoma evrov, po pogodbi mu je sicer pripadalo kar 12 milijonov. Ronald Koeman je službo izgubil po oktobrskem porazu v Madridu z Rayem Vallecanom, začasno ga je nasledil trener B-ekipe Sergi Barjuan.

Člane zdaj vodi Xavi Hernandez, medtem ko Barcelona nekdanjim trenerjem, denimo Quiqueju Setienu in njegovim pomočnikom, sredi hude finančne krize še vedno dolguje več milijonov. Koemanova velikodušnost bo obubožani blagajni prav gotovo zelo koristila.

»Nizozemec od prvega trenutka ni bil na isti valovni dolžini z novim predsednikom (Joanom Laporto, op. a),« so novico pospremili na spletni strani madridskega športnega dnevnika Marca. »Na koncu prve sezone je že bil na robu tega, da ga odpusti, iskal mu je zamenjavo na tržišču, a neuspešno. Po slabih rezultatih v tej sezoni je bil trener spet na udaru. Laporta je bil tik pred tem, da ga odpusti pred tekmo z madridskim Atleticom (2. oktobra, poraz na gostovanju z 0:2, op. a.), a si je premislil po sestanku s trenerjem. Poraz v Vallecasu je bil kaplja čez rob in Laporta ga je odpustil med vračanjem domov na letalu,« so dodali.