Kotnik in Colley koprska junaka, nasmiha se dvojna krona

Rezervist Andrej Kotnik je v 70. minuti preigral tri igralce Brava in podal Laminu Colleyju za prvi gol, pet minut zatem pa zadel še sam in nogometaši Kopra so osvojili pokal NZS na finalni tekmi v Celju. Na koncu je bilo 3:1 (0:0). Tretji koprski zadetek je dosegel Colley (84.), minuto pred tem je upanje Ljubljančanom vrnil Gregor Bajde.

Koprčani so tako na dobri poti k dvojni kroni, saj so vodilni v 1. SNL, zadnja tekma sezone jih čaka prav pri nocojšnjem poražencu iz Spodnje Šiške, ki mu ni uspelo nadgraditi zmage proti Mariboru in ostaja brez lovorike.

Zmage Kopra sta se razveselila tudi Olimpija in Mura, ki bosta imela evropsko poletje.

Povsem nov pokal, na katerem ima vsaka od sedmih pokrajin, iz katerih prihajajo klubi v pokalnem tekmovanju, svoj simbol, je pripadel Kopru. Ta se je četrtič v zgodovini veselil tovrstnega naslova naslova po sezonah 2005/06, 2006/07 in 2014/15. Trikrat je bil uspešen v Celju, ki je njegovo srečno mesto.

Primorci so v tej sezoni v izvrstnem položaju tudi v državnem prvenstvu, kjer imajo dva kroga pred koncem dve točki prednosti pred Mariborom. Dvojne krone še niso osvojili.

Koper : Bravo 3:1 (0:0) Arena Z'dežele, gledalcev 2500, sodniki: Vinčić, Klančnik, Vukan.

Strelci: 1:0 Colley (70.), 2:0 Kotnik (73.), 2:1 Bajde (83.), 3:1 Colley (84.). Koper: Adam, Rajčević, Žužek, Novoselec, Bručić, Jelić Balta (od 90. Đira), Izata (od 60. Kotnik), Vešner Tičić (od 90. Guberac), Parris (od 78. Šušnjara), Osuji (od 78. Jašaragić), Colley. Bravo: Orbanić, Trontelj, Milić (od 78. Sever), Jakšić, Križan, Kavčič, Kirm (od 46. Kurtović), Nsana, Maružin (od 71. Bajde), Marjanac (od 65. Memić), Kramarič.