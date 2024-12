Kylian Mbappe gre s PSG na nož

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe je svoj nekdanji klub Paris Saint-Germain prijavil disciplinski komisiji francoske nogometne lige LFP zaradi neizplačanih plač in nagrad. Liga LFP skrbi za delovanje najvišjih dveh francoskih lig, ligue 1 in ligue 2, in bdi nad 36 klubi v teh dveh ligah. Na ligi bo 11. decembra potekalo zaslišanje v zadevi, ko francoski nogometni zvezdnik od svojega nekdanjega kluba PSG zahteva izplačilo 55 milijonov evrov, ki jih dolguje napadalcu. Ta se je junija kot prost igralec preselil v Real Madrid.

Pri francoski ligi so PSG naložili, naj Mbappeju plača znesek, ki ga dolguje za čas, ko je bil na Parku princev, vendar so v pariškem klubu oktobra sporočili, da bodo zahtevek zavrnili, ker se je igralec avgusta 2023 strinjal, da se bo odpovedal denarju.

Prejšnji mesec je francoska nogometna zveza zavrnila zahtevo PSG, ki je v lasti Katarja, da ponovno preuči nalog za plačilo Mbappeju, češ da je bila vložena dan prepozno. V skladu s statutom francoske lige PSG grozi denarna kazen ali prepoved sklepanje pogodb z igralci.

Začetki spora segajo v lansko leto. Lani poleti so francoskega kapetana izločili iz moštva PSG, ker ni hotel podaljšati pogodbe, ki mu je potekla junija letos. Takšno podaljšanje bi PSG omogočilo, da bi v žep pospravili odškodnino za prestop, a se je zvezdnik na koncu pridružil Realu kot prost igralec.

V skladu z dogovorom, na katerega se sklicujejo Parižani, se je bil Mbappe pripravljen odpovedati 55 milijonom evrov različnih bonusov, če bi po koncu sezone 2023/24 odšel brez odškodnine. Vendar veljavnost tega dogovora, na katerega je januarja pred mediji namignil igralec sam, izpodbijajo Mbappejevi pravni svetovalci.