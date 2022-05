Kylian Mbappe izbira, Paris St. Germain ali Real Madrid?

V Parizu in Madridu so nestrpni. Danes zvečer po prvenstveni tekmi PSG – Metz naj bi svojo odločitev o tem, kje bo nadaljeval kariero, razkril najboljši francoski napadalec Kylian Mbappe.

Hitronogi Parižan je že od malih nog velik Realov navijač, toda je tudi zaščitni znak Francije in njen ambasador. Pogodba s Paris St. Germainom bo 23-letnemu svetovnemu prvaku potekla konec prihodnjega meseca, za novo in rekordno sta se potegovala zdajšnji Mbappejev klub in Real.

Mlademu nogometašu ni lahko, celo predsednik Francije Emmanuel Macron se je vpletel v prestopno bitko in ga prosil, da bi še naprej ostal v Franciji. Nogometaševa mati Fayza Lamari, ki je ob odvetnici Delphine Verheyden imela v svojih rokah glavne pogajalske vajeti, je bila pomenljiva, a je dejala, da je zdaj sin tisti, ki odloča.

»Imel je domala na las podobni ponudbi. Pri Realu bi obdržal pravice trženja svoje podobe. Zdaj vsi čakamo. Zelo malo je razlik med ponudbama in videli bomo, kakšno prihodnost si je izbral,« je bila pomenljiva mati.

Parižani niso razkrivali, kaj nudijo svojemu zvezdniku, ki je še mlad in ima pred seboj svetlo prihodnost. V moštvu je sicer zvezdnik št. 3, pred njim sta trenutno globalno in tržno bolj zanimiva Lionel Messi ter Neymar, a sta tudi bliže sestopu z odra najbolj prepoznavnih nogometašev.

Madridčani so se Mbappeju uklanjali, kolikor so mogli. Njegova letna plača v Madridu bi znašala 50 milijonov evrov. Najbrž si niti šejk Nasser Al Khelaifi, predsednik in preko katarske športne investicijske družbe tudi lastnik kluba ter med nogometnimi funkcionarji eden od najzvestejših partnerjev predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, si ni smel privoščiti, da bi svojemu najdragocenejšemu varovancu ponujal manj.

Če je igralčevo (in tekmovalno) srce v Madridu, je realnost bliže Parizu. Pri PSG se zavedajo, da sta Messi in Neymar minljiva, Mbappe še lep čas ne. Nemogoče si je zamisliti, da bi PSG v prihodnjih letih naskakoval ligo prvakov brez največjega domačega zvezdnika, ki je tudi blagovna znamka francoskega nogometa in celotne Francije.

Na to, da pri PSG pripravljajo teren in povečanje Mbappejevega vpliva v moštvu, kažejo tudi kadrovske poteze. Po sedmih sezonah se poslavlja 34-letni Argentinec Angel Di Maria.