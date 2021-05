Legendarni vratar bo po koncu sezone zapustil Juventus

Legendarni italijanski vratar Gianluigi Buffon bo po koncu sezone zapustil nogometaše Juventusa. Pri 43 letih je napovedal, da se bo po poletnem izteku pogodbe odločil, ali se bo upokojil ali pa bo našel nov izziv za nadaljevanje bogate športne poti.



V letošnji sezoni je Buffon zbral 12 nastopov za torinskega velikana in prejel sedem golov. V karieri je za Parmo, Juventus in Paris Saint-Germain zbral 928 nastopov, dres italijanske reprezentance pa je oblekel 176-krat. Z azzurri je bil svetovni prvak leta 2006 v Nemčiji, skupaj pa je petkrat nastopil na SP in štirikrat na evropskih prvenstvih.



V klubski karieri je bil desetkrat prvak Italije z Juventusom in enkrat francoski državni prvak s PSG, nikoli pa ni osvojil lige prvakov. V finalu prestižnega evropskega klubskega tekmovanja je igral trikrat, nekdanji pokal UEFA pa je osvojil s Parmo v sezoni 1998/99.



Petkrat je bil izbran še za najboljšega vratarja na svetu.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: