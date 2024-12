Lionel Messi ob jubileju ni pozabil na legendarne ase in prijatelje

Lionel Messi sodi med najboljše nogometaše v zgodovini te priljubljene igre z žogo. Obenem je tudi živa legenda Barcelone, zato ni čudno, da so 37-letnega Argentinca povabili tudi na praznovanje 125. obletnice katalonskega kluba. Nogometaš Interja iz Miamija je ob tem dogodku spregovoril za katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo.

»Toliko stvari se spominjam o Barceloni, toda prva stvar, ki mi pride na misel, so številni čudoviti spomini na ves čas, ki sem ga preživel v najboljšem klubu na svetu,« je zatrdil Messi: »Najbolj se spomnim naslovov, ki smo jih osvojili, na primer leta 2009, ko smo osvojili šest trofej v enem koledarskem letu!« Barcelona je namreč v tistem letu osvojila vse, kar se je osvojiti dalo po dežniki španske zveze, Uefa in Fifa.

Močno ga je zaznamoval tudi Tito Vilanova

Messi se je spomnil na pomembne zgodovinske trenutke, ki jih resda osebno ni doživel, a so trajno vklesani v DNK kluba. »Gre za utemeljitev idej Joana Gamperja ali gradnjo štadiona Camp Nou. Gre za obdobje Johana Cruyffa kot igralca, prvi pokal prvakov na Wembleyju z njim kot trenerjem leta 1992 ... Od trenutkov, ki sem jih doživel, pa je na vrhu obdobje Pepa Guardiole kot trenerja, vse, kar je na primer pomenil Ronaldinho, se je zaključilo z zmago v ligi prvakov leta 2006. Nato so sledile trofeje s trenerjem Luisom Enriquejem.«

Lionel Messi je v majici Barcelone osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Lluis Gene/AFP

Svetovni prvak iz leta 2022 iz Katarja je naštel tudi slavna imena v zgodovini kluba. »Uf, veliko jih je. To so Johan Cruyff, Andres Iniesta, Xavi, Luis Suarez, Hristo Stojčkov, Pep Guardiola kot igralec in trener, pa Ronaldinho, Rijkaard (dodajam ga zaradi tega, kar je pomenil meni in klubu), Diego Maradona, čeprav je bil pri nas le kratek čas, Ronald Koeman zaradi gola na Wembleyju, ki je pomenil naslov evropskega prvaka ... Veliko sem slišal tudi o drugih. Prepričan sem, da sem pozabil našteti veliko pomembnih ljudi.«

Argentinski nogometaš v zadnjih letih blesti v majici Interja iz Miamija. FOTO: Sam Navarro/Reuters

V pogovoru za Mundo Deportivo je Messi spregovoril tudi o prijateljstvih in se spomnil preminulega trenerja Tita Vilanove, ki je – kot je priznal – močno zaznamoval osebnost Argentinca. Druga imena? »Dve osebnosti sta imeli name velik vpliv. Pep Guardiola, saj sem ga imel dolgo časa za trenerja in smo z njim dosegli neverjetne uspehe, ki si jih pred njim nismo mogli predstavljati. Pa Ronaldinho, zaradi tega, kako me je sprejel, kako mi je pomagal in bil zame zelo koristen v mojih prvih trenutkih v starejši ekipi. Spominjam se Inieste in Xavija kot soigralcev, pa tudi treh, ki igrajo z mano tukaj v Miamiju, to so Busquets, Alba in Suarez, ki so moji prijatelji.«

Kot igralec Barçe ne moreš biti zadovoljen z drugim mestom

Nogometaš Miamija je poslal sporočilo sedanjemu rodu nogometašev in izrazil upanje, da se bo Barcelona kmalu vrnila na evropski vrh. »Upam, da se bo klub lahko vrnil na raven, na kateri je v resnici vedno bil. Barça je svetovna referenca, kar ni nikoli nehala biti, vedno se bori za naslove do konca vsake sezone. Kot igralec Barçe nikoli ne moreš biti zadovoljen z drugim mestom ali porazom, saj navijači od tebe zahtevajo največ. Biti najboljši klub na svetu pomeni tudi visoke zahteve. Rad bi videl, da bi Barcelona ponovno osvojila špansko prvenstvo, pokal in ligo prvakov. Tudi kadar se ji ne izide, mora vsaj tekmovati do zadnjega.«