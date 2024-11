Real ni dobil novih navijačev, uspelo pa mu je narediti cirkus

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih tednih madridskemu Realu ne gre po načrtih. Potem ko je klub prenovil štadion Santiago Bernabeu, naj bi na njem redno organizirali odmevne mednarodne koncerte. Tudi zavoljo tega je predsednik Florentino Perez najel posojilo v višini 1,17 milijarde evrov z ročnostjo 30 let. Okoliški prebivalci so zaradi domnevnega hrupa vložili pritožbo na sodišče, ki je odločilo, da najmanj do konca marca na štadionu ne bo koncertov.

Zaradi nepravilnosti je sodišče ustavilo tudi gradnjo pripadajočega enormnega parkirišča. In tretjič, odmevno polomijo Realove družine smo spremljali v Parizu, kjer je šlo za najbolj banalen poraz kluba – v boju za zlato žogo (fr. Ballon d 'Or), individualno nagrado za najboljšega nogometaša v posamezni sezoni.

Prav je, da Real Madrid in Vinicius Junior nista v ospredju. Zakaj si tega nista zaslužila, je ponazoril novinar iz Salvadorja, ki Brazilca sploh ni uvrstil med deseterico: »Ni dileme, da je Vinicius dober nogometaš, toda na igrišču ne spoštuje ferpleja in tekmecev.« Če pustimo ob strani čustva, ki jih v tako priljubljeni igri, kot je nogomet, vedno mrgoli, je mogoče komentirati razplet glasovanja vsaj iz dveh zornih kotov. Več v članku.