Messijev argentinski klan

V nadaljevanju preberite:

V nogometu ni demokracije, kdor je lastnik kluba, tisti je bog in batina, tisti, ki ukazuje in kaznuje. Angleška nogometna legenda David Beckham je lastnik oziroma je na čelu lastniške skupine Interja, sicer ne milanskega, temveč tistega, ki se imenuje Club Internacional de Futbol Miami, torej je uradno ime ameriškega nogometnega kluba celo špansko. Član miamijskega Interja je tudi legendarni Lionel Messi, ki je svoje stare, 37-letne nogometne kosti ob koncu športne poti prišel pogret na sončno Florido. Da bi se Leo Messi v Miamiju počutil kot argentinski gavčo in se sporazumeval v domačem, španskem jeziku, so mu vodstveni ljudje kluba v ekipo pripeljali posameznike, s katerimi se je v dosedanji karieri, predvsem seveda v Barceloni, najdlje in najbolje razumel. Zadnja v vrsti teh potez je prihod novega trenerja, Argentinca Javierja Mascherana. Več o njunem prijateljstvu v članku.