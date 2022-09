Lionel Messi z Argentino lovi rekordne azzurre

Odpri galerijo

Lionel Messi je proti Jamajki igral le drugi polčas in dosegel dva gola ter je v argentinskem dresu že pri 90. golih v 164 tekmah. Obenem z Aregtino lovi rekord Italije v zapoirednih tekmah brez zmage. Azzurri so jih nanizali 37, Argentinci so pri 35. FOTO: Elsa/AFP