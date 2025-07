Londončani odpihnili junake lige prvakov

Nogometaši Chelseaja iz Londona so zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. Letošnji prvaki konferenčne lige iz so na finalni tekmi v East Rutherfordu premagali francoski PSG s 3:0 (3:0; Palmer 22., 30., Joao Pedro 43.).

Prenovljeno klubsko svetovno prvenstvo Mednarodne nogometne zveze (Fifa) se je tako končalo z zmagoslavjem angleške zasedbe, ki je na odločilni tekmi pred 82.000 gledalci na stadionu MetLife premagala francosko moštvo. Na tribunah stadiona v predmestju New Yorka so se zbrale številne znane osebnosti iz sveta politike in športa, finalno tekmo si je ogledal tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Londonska ekipa je v obračunu proti letošnjemu zmagovalcu lige prvakov iz Pariza vse dvome o zmagi razrešila v prvi polovici tekme. Dva podobna gola – oba je dosegel po strelu z roba kazenskega prostora v desni spodnji kot vratarja Gianluigija Donnarumme – je dosegel angleški reprezentant Cole Palmer, tretji gol pa je v končnici prvega polčasa po globinski podaji Argentinca Enza Fernandeza prispeval Brazilec Joao Pedro.

Parižani so imeli v drugem polčasu jalovo premoč na igrišču, dobro organizirane čete 45-letnega italijanskega strokovnjaka na klopi londonske ekipe Enza Maresce pa niso mogli presenetiti.

Nogometaši iz Pariza so bili tokrat proti Londončanom brez moči. FOTO: Paul Ellis/AFP

Francoska in angleška ekipa sta z uvrstitvijo v veliki finale zaslužila po 88,4 milijona dolarjev oziroma 75,6 milijona evrov. Zmagovalec iz Londona je za končno zmago prejel še dodatni ček v višini 40 milijonov dolarjev oziroma 34,2 milijona evrov, poraženo moštvo iz Pariza pa 30 milijonov dolarjev oziroma 25,65 milijona evrov.

Na letošnjem prenovljenem klubskem SP v ZDA, ki je bil na sporedu v Pasadeni, Charlotti, Atlanti, Philadelphii, Seattlu, Miamiju, Orlandu, Nashvillu, Cincinnatiju, Washingtonu in East Rutherfordu, je sodelovalo 32 ekip iz vseh celin.

Chelsea je drugič v zgodovini slavil medcelinski naslov. Na vrhu je Real Madrid s petimi naslovi, Barcelona ima štiri, Corinthians, Bayern München in Chelsea po dva, Liverpool, Sao Paulo, International, AC Milan, Inter Milano, Manchester United in Manchester City pa po enega.