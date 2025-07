| Nogomet PREMIUM

Fifa lahko o tem le sanja, četudi bi prejeli brezplačni Big Mac

Na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA so ovrgli tudi mit, da so južnoameriški nogometni klubi ujeli in celo presegli evropske po merilu kakovosti.

Galerija Med tekmo Bayerna in Aucklanda v Cincinnatiju (10:0) so svoje sporočili Fifi tudi navijači. FOTO: Katie Stratman/Reuters