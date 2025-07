Lahko modri iz Londona zagrenijo popolno sladico pariškim princem?

Po mesecu dni se bo spustil zastor nad inavguralnim klubskim svetovnim prvenstvom z 32 ekipami, ki ni bilo tako obiskano in odmevno, kot si je obetala Fifa, deležna očitkov zaradi neprimernosti takšnega tekmovanja v težkih vremenskih razmerah ob koncu že tako naporne sezone. Poraženci se imajo pravico pritoževati, zmagovalci pa se bodo veselili lovorike in zajetne denarne nagrade. Kandidata sta samo še dva, evropska velikana PSG in Chelsea. Finale na štadionu MetLife v New Jerseyju se bo začel v nedeljo ob 21. uri.

To bo dvoboj med zmagovalcema lige prvakov Paris Saint-Germainom in konferenčne lige Chelseajem. Evropsko ligo je dobil Tottenham, ki ga v ZDA ni bilo in bo prvi tekmec PSG v novi sezoni, ko bo 13. avgusta evropski superpokal v nam bližnjem Vidmu.

Parižanom gre vloga velikih favoritov (kvota za osvojitev naslova 1,3, Chelsea 3,4). Logično, letos meljejo vse pred seboj, osvojili so francosko prvenstvo, pokal in ligaški pokal ter Uefino ligo prvakov in lahko zaokrožijo popolno sezono. Tudi po finalu lige prvakov, v katerem je v Münchnu s 5:0 odpravila Inter in prvič stopila na nogometni Mt. Blanc, ekipa Luisa Enriqueja ni popustila, v ZDA je s 4:0 odpravila Inter Miami, z 2:0 Bayern in s 4:0 velikana Real Madrid. Bivši kapetan PSG Kylian Mbappe se je lahko zamislil, hrvaški veteran Luka Modrić bi si zaslužil lepše slovo od Los Blancos.

Luis Enrique že dolgo ne pozna poraza. FOTO: Alex Grimm/AFP

PSG odlikuje visok presing, s katerim tekmece prisili v napake, in visok ritem igre, ki ga je težko držati. Enrique je po odhodu superzvezdnikov Lionela Messija, Neymarja in nazadnje Mbappeja sestavil mlado in nadarjeno ekipo, ki deluje kot dobro naoljen stroj.

Cole Palmer je glavni zvezdnik Chelseaja. Foto Matthew Childs /Reuters

V napadu je glavni Ousmane Dembele, ki je zasijal po odhodu Mbappeja, in je kandidat za zlato žogo. Francoski prvaki so prav tako prepričljivi v obrambi, vratar Gianluigi Donnarumma je na zadnjih osmih tekmah kar sedemkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Zanimiv je podatek, da Enrique, ki je leta 2015 popeljal Barcelono do trojčka naslovov, še ni izgubil finalne tekme, v vseh tekmovanjih jih je dobil 11.

Maresca z novim adutom

Zmagovalec finala bo prejel dodatnih 40 milijonov dolarjev in tako bi PSG ali Chelsea lahko ZDA zapustila s 120 milijoni zelencev. Visoko zapravljivi Chelsea, ki je v zadnjih letih brez vidnega uspeha za okrepitve zapravil milijardo evrov, je očitno našel svoje bistvo. Konec maja je v finalu konferenčne lige s 4:1 odpravil Betis, v ZDA pa dvigoval formo, na zadnjih treh tekmah je s 4:1 premagal Benfico, z 2:1 Palmeiras in z 2:0 Fluminense.

35 golov je na 52 tekmah za PSG v tej sezoni dosegel Ousmane Dembele.

Ob tem je trener Enzo Maresca dobil novega aduta. Joao Pedro, ki je klub okrepil pred dobrim tednom, je dosegel oba gola proti svojemu matičnemu klubu Fluminenseju ter odlično sodeloval s prvim zvezdnikom modrih Coleom Palmerjem. Lahko ekipa s Stamford Bridgea prepreči popolno sezono pariškim princem?

Enzo Maresca dobro vodi Chelsea. FOTO: Angela Weiss/AFP

»Za nami je odlična sezona, uvrstili smo se med štiri v premier league, osvojili konferenčno ligo in zdaj smo v finalu tega tekmovanja. Zelo smo veseli in gremo iz tekme v tekmo. Pred nami je zadnja v sezoni in upam, da jo dobimo,« pravi Italijan Maresca. Luis Enrique pa: »Preživljamo posebno sezono, pred nami je zadnja ovira, zelo dobra ekipa Chelseaja. Želimo spisati zgodovino tega kluba.«