Loterija klubskih selektorjev

»To je bila akcija iz prve slovenske lige,« je Žan Karničnik, Uefin – in tudi za vse druge – man of the match derbija skupine C na evropskem prvenstvu v čudoviti Bayernovi areni, z veseljem in predvsem iskrivo opisal akcijo za gol proti Srbiji. Eden od najbolj prvinskih fantov v slovenski reprezentanci pod taktirko Matjaža Keka je dobrodušen, prijazen in vedno pripravljen za pogovor. Tak je bil že prej na klubski sceni in uteleša igralca, ki je hodil po trnju in se brez kdo ve kakšnega pospeška prebil do položaja enega ključnih igralcev v slovenski reprezentanci. V 30. letu starosti je blizu svojega igralskega vrhunca. Kdo sta nogometaša v reprezentanci, ki sta se uveljavila pri Mariboru in Olimpiji?