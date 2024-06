Kyle Walker: Zakaj iskati težave, kjer jih ni

Anglija je na prvi tekmi evropskega prvenstva premagala Srbijo z 1:0, ampak z igro ni prepričala zahtevnih otoških strokovnjakov, še manj novinarje, ki šibko točko v reprezentanci Garetha Southgata, ki se bo v četrtek pomerila z Dansko, čez teden dni pa še s Slovenijo, vidijo v neprepričljivi obrambi. Toda izkušeni branilec Manchester Cityja Kyle Walker na očitke zgolj odmahne z roko in se postavi na stran treh levov.

Poškodbe, starost igralcev in vratar Jordan Pickford, ki ne vliva zaupanja, so razlogi, zakaj mnogi v Angliji dvomijo, da bo domovina nogometa po letu 1966 znova osvojila lovoriko. Pickford in John Stones sta že dopolnila 30 let, Kieran Trippier jih ima 33 in Walker 34. Slednji opravlja vlogo rezervnega kapetana. »Če na velikem tekmovanju ne prejmeš zadetka, je velika verjetnost, da boš zmagal. Dobro smo se branili proti zelo 'fizični' ekipi Srbije,« pravi Walker.

Jordan Pickford zaupa Walkerju in obratno. FOTO: Ozan Kose/AFP

»Novinarji radi delajo preplah in v glave naselijo dvom, čeprav mu tam ni mesta. To so vsi fantastični igralci. Proti njim sem velikokrat igral v premier league in vem, česa so sposobni. Ni pomembno, koga ni, štejejo samo tisti, ki so tukaj z nami,« soigralce brani angleški prvak.

Marc Guehi se je izkazal v obrambi. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

Eden izmed manjkajočih je Harry Maguire, ki mu je Southgate slepo zaupal. V reprezentanci je Trent Alexander Arnold, ki pa igra v sredini, saj je pri Liverpoolu večkrat storil napako v obrambi, saj ga bolj zanimajo napadalne akcije. Tekmo proti Srbiji je odigral Marc Guehi, 23-letni osrednji branilec Crystal Palaca. »Marc se je odlično vklopil v ekipo. Seveda vsak čuti pritisk, tudi jaz, ki sem najstarejši v bazi, sem živčen. Preživel je ognjeni krst in zdaj je lahko samo še bolj samozavesten,« dodaja Walker.

Anglija je na 19 tekmah na velikih tekmovanjih pod Southgatom prejela samo 12 golov.