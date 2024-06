Odštevanje do spektakla, slovenska invazija na München

Na največjem štadionu eura 2024 bo najmanjša država udeleženka ob 15. uri izzvala Srbijo, reprezentanca Matjaža Keka si bo na Allianz Areni v Münchnu želela priigrati tri točke, kar bi lahko že bilo dovolj za osmino finala. Imela bo podporo več kot 20.000 navijačev, ki so na Bavarsko prispeli iz vseh koncev in krajev dežele na sončni strani Alp.

Postavi Slovenija Srbija

To bo ponovitev zgodovinske tekme izpred 24 let, ki se je v Charleroiju razpletla s 3:3. Slovenci so se v prvem kolu izkazali ter po golu Erika Janže iztržili točko proti Danski v Stuttgartu.

Jan Oblak bo želel prekrižati račune srbskemu napadalcu Aleksandru Mitroviću. FOTO: AFP

Tudi Srbi so se pokazali v dobri luči, pošteno namučili Angleže in izgubili z 0:1. Selektor Kek nima težav s sestavo ekipe, njegov kolega Dragan Stojković bo pogrešal člana Juventusa Filipa Kostića, ki se je poškodoval. Tekmo bo sodil Romun Istvan Kovacs.



Sproščenost, cilj, samozavest, spoštovanje »Vsekakor nas čaka sijajen ambient. Mogoče je malo nerodna ura, ko bodo visoke temperature, toda za oboje bo enako. Kdor se bo bolj privadil na to, kdor bo odločnejši, agresivnejši, kdor bo bolj verjel vase, ta bo uspešnejši. Veselim se izziva. Želimo ves čas držati visok ritem, ki ga zahteva takšen tekmec, kot je Srbija. Upam, da bo ekipa rasla iz minute v minuto v takšnem ozračju. Meni je pomembno, da so fantje sproščeni, imajo cilj, samozavest in spoštovanje do tekmeca.«

Slovenci računajo, da bosta za zadetke poskrbela Benjamin Šeško in Andraž Šporar, zanašajo se na izkušenega vratarja Jana Oblaka, predvsem pa na kolektivni duh. Pri Športni loteriji so favoriti Srbi, kvota na njihovo zmago je 2, na zmago Slovencev 3,65, remi velja 3,35.

Srbija je na lestvici Fife na 33. mestu, Slovenija je 57. Slednja je proti Srbiji in njenim predhodnicam doslej igrala osem tekem, ima eno zmago, en poraz, šestkrat pa se je z njo razšla brez zmagovalca. Obe reprezentanci naj bi imeli po 20.000 navijačev. Ob pričakovani gneči so navijačem nekaj priporočil pripravili pri NZS. V prvi vrsti jim zveza svetuje pravočasen odhod na stadion. Navijači naj se v okolici štadiona začnejo zbirati okoli 11. ure, so zapisali in dodali, da se bodo vrata stadiona odprla že ob 12. uri, poroča STA.

Benjamin Šeško je bil na treningu razpoložen. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

NZS navijačem priporoča tudi uporabo javnega prevoza, kadar je to le mogoče. Navijače pa so dodatno še pozvali, da se za tekmo s Srbijo odenejo v bele barve, saj bodo slovenski nogometaši nastopili v belih dresih.

Na povabilo Nogometne zveze Slovenije in predsednika Uefe Aleksandra Čeferina si bodo tekmo ogledali tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, slovenski premier Robert Golob, njegova partnerka Tina Gaber, zunanja ministrica Tanja Fajon ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.