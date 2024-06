Pristojni pri Uefi sprožili preiskavo zoper nekdanjega igralca 1. SNL

Posebna komisija pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) je zaradi spornega petja albanskih in hrvaških navijačev na tekmi drugega kola skupine B na evropskem prvenstvu v Nemčiji sprožila preiskavo proti krovnima nogometnima organizacijama Albanije in Hrvaške. Med dvobojem, ki se je razpletel z neodločenim izidom 2:2, naj bi po poročanju Tanjuga vzklikali »Ubij Srba!« in »Srbe na vrbe!«.

»V skladu z 31. členom disciplinskega pravilnika Uefe smo imenovali inšpektorja za etiko in disciplino, ki bo izvedel preiskavo morebitnega rasističnega in/ali diskriminatornega vedenja navijačev, do katerega naj bi prišlo 19. junija v Hamburgu med tekmo skupinskega dela eura 2024 med reprezentancama Hrvaške in Albanije,« so objavili na uradni spletni strani Uefe.

Pri Uefi so v izjavi tudi sporočili, da so uvedli preiskavo proti albanskemu nogometnemu reprezentantu Mirlindu Dakuju, ki se je neprimerno vedel po tekmi s Hrvaško. Skupaj z albanskimi navijači naj bi žalil Srbe in Makedonce, še navaja Tanjug.

Na Kosovu rojeni Daku, ki od leta 2023 po pridobitvi albanskega državljanstva igra za Albanijo, je od februarja 2022 do julija 2023 kot posojeni igralec Osijeka v prvi slovenski ligi nosil dres Mure. Osijek ga je lani poleti prodal v ruski klub Rubin Kazan.

Po navedbah srbskega portala Mondo je albanski napadalec po tekmi med Hrvaško in Albanijo prijel megafon in začel hujskati navijače na tribunah, nakar se je odpravil proti središču igrišča.

Srbsko javnost jezi tudi dejstvo, da ima Daku na hrbtu tetovažo, ki je posvečena pokojnemu Agimu Ramadaniju Katani, albanskemu poveljniku osvobodilne vojske Kosova, paravojaške organizacije etničnih Albancev, ki si je prizadevala za neodvisnost Kosova od Srbije. V Albaniji in na Kosovu velja Ramadani za junaka.