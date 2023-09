Luis Rubiales odstopil s položajev

Predsednik španske nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales, ki je pred tremi tedni po španski zmagi v finalu svetovnega prvenstva za ženske na usta poljubil nogometašico Jenni Hermoso, je odstopil s položaja. Obenem je 46-letni Španec odstopil tudi z mesta podpredsednika Evropske nogometne zveze (Uefa).

»Danes ob 21.30 sem začasnemu predsedniku španske zveze Pedru Rochi povedal, da odstopam z mesta predsednika zveze,« je prek družbenega omrežja X, prej znanega kot twitter, sporočil Rubiales.

»Obvestil sem ga tudi, da sem enako storil s funkcijo pri Uefi, tako da bodo morali najti zamenjavo za mesto podpredsednika,« je dodal Rubiales, ki je bil predsednik španske nogometne zveze RFEF od maja 2018.

Rubiales je 20. avgusta v Sydneyju na svetovnem prvenstvu med podelitvijo zlatih medalj španskim igralkam z obema rokama za glavo prijel nogometašico Hermoso, jo potegnil k sebi in jo poljubil na usta.

Sam še naprej vztraja, da je poljub izviral iz evforije ob zmagi in da je šlo za »sporazumno« in »vzajemno« dejanje med dvema prijateljema. Štiri dni pozneje je Hermosova prek sindikata nogometašic in twitterja sporočila, da mu ni dala dovoljenja za poljub.

Dejanje je obsodila tako politična kot tudi mednarodna športna javnost. Rubiales doslej ni želel odstopiti.

Že v petek je špansko državno tožilstvo obtožilo Rubialesa »spolnega napada«.

»Branil bom svojo čast. Branil bom svojo nedolžnost. Verjamem v prihodnost. Verjamem v resnico,« je v nedeljo po odstopu spet dejal Rubiales.

Hermosova je Rubialesa prejšnji teden prijavila tudi generalnemu državnemu tožilcu v Španiji. Državno tožilstvo od preiskovalnega sodnika v Madridu zahteva, naj zasliši Rubialesa kot osumljenca in Hermosovo kot žrtev. V primeru obsodbe Rubialesu grozi kazen do petih let zapora.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ga je začasno suspendirala za 90 dni, kolikor bo trajala interna preiskava.

Špansko zvezo do nadaljnjega vodi podpredsednik Pedro Rocha. Volitve za predsednika zveze so bile že prej razpisane za jesen 2024, po olimpijskih igrah v Parizu.

Španska moška reprezentanca je junija osvojila ligo narodov, ženska pa je prejšnji mesec zmagala na svetovnem prvenstvu.