Lukaku iz Interja v Chelsea za 115 milijonov evrov

Belgijski napadalec Romelu Lukaku se za 115 milijonov evrov iz milanskega Interja seli v angleški nogometni klub Chelsea, v katerem je že igral. Lukaku je pred selitvijo opravil zdravniški pregled na kliniki Columbus v Milanu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Lukaku, ki je bil izbran v idealno enajsterico letošnjega evropskega prvenstva, je na Stamford Bridgu že igral med letoma 2011 in 2014, zdaj pa naj naj bi podpisal petletno pogodbo in bo najbolje plačani igralec modrih iz Londona.



Osemindvajsetletni in 190 centimetrov visoki napadalec je poklicno nogometno pot začel pri Anderlechtu. Avgusta 2011 se je prvič znašel pri Chelseaju, a takrat ni pustil posebnega vtisa. Odtlej je igral še za West Bromwich Albion, Everton, Manchester United in nazadnje od poletja 2019 za Inter. Pod vodstvom trenerja Antonia Conteja je blestel in na 95 tekmah zabil 64 zadetkov.

