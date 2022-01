Luuk de Jong nepričakovani junak zmage oslabljene Barcelone

Razpletlo se je sanjsko za trenerja Xavija Hernandeza in varovance, ki so z golom kritiziranega napadalca Luuka de Jonga premagali Mallorco. Po tem, ko je začetni udarec izvedel legendarni napadalec obeh klubov, novi predsednik kamerunske nogometne zveze Samuel Eto'o, je bil ravno njegov »naslednik« v katalonskem dresu junak gostujoče zmage z edinim golom na tekmi, šele svojim drugim po letošnji selitvi iz Seville.

Xavi je moral za popolnitev začetne enajsterice močno poseči v B-ekipo in vpoklical rekordno število golobradcev, ob De Jongu sta tekmo v napadu denimo začela Ferran Jutgla in Ilas Akhomach, a se to gostom ni preveč poznalo in bi morali v prvem polčasu zadeti več kot enkrat. De Jong je kar dvakrat zatresel okvir vrat, enkrat s fantastičnim poskusom s »polškarjicami«, nato je v zaključku polčasa vendarle zatresel mrežo Mallorce po strelu z glavo in natančni podaji Oscarja Mingueze z desnega boka.

»Presrečen sem, res sem vesel, da smo danes zmagali, še posebej pa, ker sem dosegel pomemben gol za ekipo. Najpomembnejša pa je zmaga. Za nami je naporen prvi del sezone, današnja zmaga pa je dober korak naprej,« je po tekmi dejal De Jong, ki naj bi ga vsak hip v ekipi Barçe nasledil nekdanji član madridskih Atletica in Reala, španski reprezentant Alvaro Morata.

Skoraj tri četrtine zaslug za zmago gre Ter Stegnu

»Vzoren profesionalec,« je po postavnem napadalcu, ki še ni dopolnil 32 let, povedal Xavi. »Govorilo se je o tem, da bo zapustil klub, a trdo dela in se žrtvuje za ekipo. Izjemen profesionalec je. Zadovoljen sem z njim. Seveda računam na to, da bi lahko ostal, danes je bil uporaben. Bomo videli, kako bo v prihodnje, v tem trenutku gre le za ugibanja,« je dodal Xavi, ki je ob vedno bolj krčevitem branjenju rezultata v drugem polčasu ponudil debitantska nastopa Alvaru Sanzu in Estanisu Pedroli. Slednjemu je po predložku z desnega boka v zaključku dvoboja ušel Jaume Costa, a je nekdanjega soigralca Bojana Jokića z neposredne bližine refleksno ustavil Marc-Andre ter Stegen, ki je bil v zadnjih mesecih podobno kot De Jong na udaru kritik, a se je tokrat izkazal s ključno obrambo.

»70 odstotkov zmage dolgujemo Ter Stegnu. Bil je spektakularen. Gre za vrhunskega vratarja in vemo, da se v takšnih trenutkih odzove. Mallorca je pritiskala in vedeli smo, da bomo morali zdržati. Pokazali smo, da nam lahko uspe,« je bil zadovoljen gostujoči branilec Eric Garcia.

Barcelona (31 točk) se je s tremi točkami še odločneje priključila boju za vozovnice lige prvakov, na petem mestu imajo Katalonci še naprej le točko manj od branilca naslova Atletica (32), po nepričakovanem porazu tretjega Betisa (33) doma proti Celti (0:2) pa so znižali zaostanek za zeleno-belimi iz Seville. Njihov rdeče-beli mestni tekmec, Sevilla, ima 38 točk, a tudi dve tekmi manj od vodilnega Reala (46) in tekmo manj od vseh najbližjih zasledovalcev.