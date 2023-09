Lyon ustoličil novega trenerja, v Francijo se seli svetovni prvak

Fabio Grosso je bil danes uradno imenovan za trenerja francoskega nogometnega prvoligaša Lyona, s katerim je podpisal dveletno pogodbo, so danes sporočili iz kluba, trenutno zadnjega v francoskem prvenstvu. Italijan je na trenerskem stolu nasledil Francoza Laurenta Blanca.

Grosso (45), svetovni prvak leta 2006 z Italijo in nekdanji igralec Lyona (2007 - 2009), je podpisal pogodbo do 30. junija 2024 z možnostjo dodatne sezone. Funkcijo bo prevzel v ponedeljek in moral takoj zavihari rokave, saj Lyonu v francoskem prvenstvu ne gre po načrtih, saj kotira na dnu.