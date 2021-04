Macron hvali pokončno držo, a PSG in OM še kar snubijo

Luis Figo je novo tekmovanje označil za nogometno tragiko. FOTO: Leon Vidic

Partija pokra

Uradna objava ustanovitve nove nogometne superlige z izbranimi elitnimi evropskimi klubi, dvajset jih bo igralo, je doživela gromovite in burne odzive. Vojna bogatih, piše na naslovnici francoskega športnega časnika L'Equipe, v enem od odzivov v italijanski La Gazzetti dello Sport se bohoti: Sužnji denarja.Predvsem je zanimivo v Franciji, kjer naj bi se v vsaki sezoni tekmovanja superlige dvanajstim že znanim klubom pridružila dva francoska predstavnika. Paris Saint-Germain sicer za zdaj še ni naznanil sodelovanja v diverzantski ligi po ameriških denarnih notah, vendar naj bi bil eden od klubov iz dežele galskih petelinov, ki bi igral v njej, drugi naj bi bil Olympique de Marseille (OM). Čeprav je francoski predsednikvčeraj izustil: »Pozdravljam pokončno držo francoskih klubov, ki so zavrnili udeležbo v evropski superligi. Ta projekt ogroža načela solidarnosti in športnih zaslug.«V Španiji grmijo. »Naposled so vplivni guruji superlige izstopili iz mraka, zastrupljeni s sebičnostjo in pomanjkanjem solidarnosti,« je bil skrajno ciničen predsednik španskega prvenstva la lige. Baskovski nogometaš, član PSG, tudi ni mogel ostati tiho ob udaru bogatašev v nogomet, ki je izšel od revežev, ukradli pa so ga bogati. Imamo torej ravno obratnega. »Ta projekt bo uničil sanje navijačev povsod po zemeljski obli. Verjamem v izboljšano ligo prvakov, ne v to, da si bogatuni prisvajajo zadevo, ki je najlepši šport na našem planetu,« je poudaril zvezni igralec.Portugalec, nekdanji zvezdnik Barcelone, madridskega Reala in Interja, vsi ti so izdali evropsko in domače nogometne zveze, tudi ni skoparil z besedami. »Tako imenovana superliga je vse prej kot super. Ta požrešna in brezčutna poteza bo povzročila katastrofo, le da bi služila sebičnim klubskim lastnikom, ki jim navijači že dolgo časa niso več nobena briga. Vse je tudi popolno neupoštevanje športnih zaslug in rezultatov. Tragično,« je našilil svoje besede.V Italiji navijači na socialnem medmrežju najpogosteje uporabljajo močne besede: »Gnusno, izdaja, sramota, požrešnost, uboj neke strasti.« Drugi branijo nastanek superlige, namreč, da se zdaj razburjajo tisti, ki niso dobili vabila v odpadniško nogometno tekmovanje. Nekoč so kritizirali tudi nastanek pokala evropskih prvakov, saj so v njem zaigrali klubi, ki niso bili državni šampioni sezono prej. Nogometna superliga kot košarkarska liga NBA, to je prihodnost.A takšno mnenje je le izjema. Vse je bil resnično separatističen potres. Tudi to, da se je namesto rešitve nogometnega problema tega institucionaliziralo. Večina kritik in žalitev gre na račun predsednika Juventusa, očitajo mu sramotno in mafijsko vedenje. In tudi to, da ker stara dama ne more zmagati v ligi prvakov, se je odločil, da naj to tekmovanje izgine. Odmevajo tudi mnenja, da je vse skupaj partija pokra med bogatimi klubi in Uefo, da bo prišlo do pogajanj in napenjanja mišic, pri katerih bodo bogati zahtevali še več denarja, toda izvršna oblast je le evropska zveza.Član izvršnega odbora UEFAmedtem meni, da bi morali že v tej sezoni izločiti iz lige prvakov polfinaliste Chelsea, Manchester City in Madrid, ki so med ustanovitelji nove in »požrešne« superlige. »Odločitev pričakujem že na petkovem izrednem zasedanju izvršnega odbora. Nato pa bomo morali proučiti, kako dokončati to sezono lige prvakov,« pravi Danec.