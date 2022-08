Manchester United: Uspeh je zapraviti milijardo in biti tako slab

Manchester United je vrsto let veljal za nepremagljiv klub, pod vodstvom Alexa Fergusona je bil strah in trepet za tekmece na Otoku in evropski celini. Po slovesu sira Alexa je šlo v klubu resda bolj ali manj le še navzdol. Tudi v tej sezoni doživljajo rdeči vragi polom za polomom, četudi jih je prevzel novi trener Erik Ten Hag.

Gary Neville FOTO: David Klein/Reuters

Po dveh kolih premier league Manchester United kotira na dnu lige z dvema porazoma in razliko v golih 1:6, čeprav ni igral proti najmočnejšim klubom v ligi. Ob trenutni položaj kluba se je obregnil tudie, eden legendarnih igralcev Uniteda, danes strokovni komentator angleškega prvenstva.

»Pravi uspeh je odšteti milijardo evrov za okrepitve in biti tako slab,« je povedal po porazu z Brentfordom (0:4) Neville. »Kdor je mislil, da United ne more nižje in se je že dotaknil dan, se je uštel. To zdaj je novo dno. Sploh ni problem v trenerju Ten Hagu. Ti igralci niso naredili nič pod vodstvom treh različnih trenerjev, so brez samozavesti in gotovo potrebujejo pomoč,« je zatrdil Neville, član kluba med letoma 1992 in 2001.