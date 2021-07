Mancini v solzah: Fantje so bili prekrasni, velika zmaga za vse ljudi

Po tem, ko mu je Wembley v igralski in trenerski karieri priskrbel že nekaj bolečih epizod, tu je Roberto Mancini s Srečkom Katancem izgubil finale lige prvakov leta 1992, nato pa bil po zaslugi poraza s takrat že potrjenim drugoligašem Wiganom v finalu pokala FA odpuščen kot trener pri Manchester Cityju​, je v vlogi italijanskega selektorja tokrat London zapuščal z visoko dvignjeno glavo – kot evropski prvak.



»Bili smo pogumni, hitro smo dobili gol in bili v težavah, a smo nato prevladovali. Fantje so bili prekrasni. To je pomembna zmaga za vse ljudi in za vse navijače. Veseli so, upam, da ljudje že slavijo,« je za državno radiotelevizijo Rai povedal ganjeni Mancini, potem ko so po spletu hitro zakrožili posnetki njegovega ganljivega objema z Gianluco Viallijem. Legendarni napadalec, še en nekdanji član nepozabne generacije Sampdorie, je v zadnjih letih bil najtežjo bitko življenja in premagal zahrbtno bolezen.

Angleži objokujejo že deveti poraz po 11-metrovkah

»Naslov? Nemogoče je bilo tudi pomisliti na kaj takšnega, a imam izjemne fante, za to prekrasno skupino ljudi pa nimam besed. Na naši poti nismo imeli niti ene lahke tekme, tudi finale pa se je (po prejetem golu, op. a.) postal izredno težak, a smo nato prevladovali. Pri enajstmetrovkah moraš nato imeti tudi nekaj sreče, žal mi je Angležev. Njihova ekipa je močno zrasla in menim, da bi se še lahko izboljšala, težko jim je, a veseli smo za Italijane! Prijateljstvo z Viallijem? To presega vse ostalo, tako kot 'Samp' v najinih časih. Danes se je krog sklenil. A prijateljstvo, ki je nastalo med vsemi fanti, je poskrbelo, da smo prišli do tukaj,« je dodal Mancini.



Povsem drugačno razpoloženje je seveda vladalo med Angleži, nekdanji nogometaši in trenerji, zbrani pod dežnikom radiotelevizije BBC, so po vrsti priznavali, da je v nedeljo zvečer zmagala boljša ekipa. Seveda ni šlo brez objokovanja smole pri izvajanju najstrožjih kazni, potem ko so Angleži zdaj izgubili že devetkrat v enajstih poskusih na velikih tekmovanjih.



»Sam ne bi mogel dati več. Fantje ne bi mogli dati več. Enajstmetrovke so najslabši občutek na svetu, ko izgubiš,« je za BBC One povedal Kane. »To ni bil naš večer, a turnir je bil fantastičen in glave moramo držati pokonci. Seveda bo bolelo zdaj. Bolelo bo nekaj časa, a smo na pravi poti in gradimo, upajmo, da lahko po tem naslednje leto napredujemo,« je nadaljeval Kane.



»Kaj je šlo narobe? Igrali smo z zelo dobrim tekmecem. Začetek je bil perfekten, mogoče smo se na trenutke povlekli preveč nazaj. Veliko so imeli žogo, videti pa je, da imamo nadzor, saj si veliko priložnosti niso pripravili. Po standardni situaciji so uspeli prebiti led in po tem je bilo 50:50. V podaljšku smo bili vedno boljši in imeli nekaj priložnosti. Enajstmetrovko pa lahko zgreši vsak. Zmagujemo skupaj in izgubljamo skupaj. Učimo se in rastemo iz tega. Ti fantje bodo zaradi tega zrasli, tako bomo še bolj motivirani za svetovno prvenstvo naslednje leto. Moramo biti izjemno ponosni kot skupina na to, kar smo dosegli. Vsi smo zmagovalci in si želimo zmagovati, verjetno pa bo še nekaj časa bolelo, bolelo bo do konca naših karier, a to je nogomet. Dobro smo napredovali po (svetovnem prvenstvu, op. a.) Rusiji in zdaj se bo vse vrtelo okoli nadaljevanja v tem slogu,« je dodal Kane.

Komentarji: