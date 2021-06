Maribor v novo sezono z nizozemskim vratarjem

Dveletno pogodbo s štajerskim kolektivom v vijoličnem je podpisal novi vratar, 21 let stari in 185 centimetrov visoki Nizozemec Menno Bergsen, nazadnje član slovaškega prvoligaša Trenčina, so v torek potrdili na klubski strani. Bergsen je produkt nogometne šole Sparte iz Rotterdama in komaj drugi igralec z nizozemskim potnim listom v Ljudskem vrtu. Richmar Rocky Siberie, ki je po zaslugi dvojnega državljanstva na reprezentančnem nivoju igral za Curacao, je v sezoni 2005/06 zbral 17 nastopov in dosegel sedem zadetkov. Bergsen si je za svojo »vijol'čno pot« izbral št. 99, zaradi letnice rojstva.



»Po izteku pogodb smo ostali brez Jasmina Handanovića in Kenana Pirića, tako da smo se morali odzvati. Vrzel, ki je nastala na vratarskih položajih, smo želeli nadomestiti s kvaliteto. Ponudila se je dobra priložnost pripeljati vratarja, ki izhaja iz nizozemske vratarske šole. Po vseh upoštevanih merilih je naš izbor Menno Bergsen, mlad, nadarjen in hkrati zelo ambiciozen vratar. Po oceni kadra in presoji celotnega strokovnega štaba smo želeli okrepiti vsako linijo moštva. Menno ima, kar smo iskali, in se v Mariboru lahko bori za mesto med vratnicama,« je bil v predstavitvi tretjega novega obraza v slačilnici jasen športni direktor Marko Šuler.

Ni bilo dileme

Sparta Rotterdam, FC Dordrecht, FC Eindhoven, Trenčin in Maribor, ki bo za Bergsna njegova druga postaja izven domovine.



»Po šestih, sedmih letih pri mlajših selekcijah Sparte sem se preselil v drugo nizozemsko ligo, k Dordrechtu in FC Eindhovnu, zadnje leto in pol pa sem preživel na Slovaškem. Ko sem po koncu sodelovanja s Trenčinom dobil ponudbo Maribora, zame ni bilo dileme. Hitro smo se dogovorili in z veseljem začenjam nov izziv,« je dejal mladi Nizozemec, ki v drugem delu sezone na Slovaškem ni dobil priložnosti za igro zaradi poškodbe.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: