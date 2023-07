Neprepričljivi Mariborčani brez prednosti na Malto

Nogometaši Maribora so v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo igrali neodločeno 1:1 (0:1) z malteško Birkirkaro. Povratna tekma bo 20. julija.

Mariborčani so novo evropsko sezono začeli z neodločenim izidom. Teoretično so bili v vlogi favorita, a v drugem slovensko-malteškem obračunu ta večer (Domžale so presenetljivo visoko izgubile z Balsanom z 1:4) je na koncu Birkirkara poskrbela za ugodno izhodišče pred drugo tekmo.

Maribor: Birkirkara 1.1 (0:1) Štadion Ljudski vrt, gledalcev 5600, sodniki Al-emara, Aravirta, Valjakka (vsi Finska).

Strelca: 0:1 Mbong (31.), 1:1 Brnić (67., 11-m).

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskoković, Urata, Antolin (od 46. Lorber), Repas (od 90. Skuka), Laušić, Brnić, Soudani (od 44. Kolar), Jakupović (od 70. Božić).

Birkirkara: Zapytowski, Pajović, Pepe, Coppola, Ribeiro (od 41. Zammit), Pena, Zibo, Yankam, Micallef (od 69. Tounkara), Mbong (od 87. Gomes), Ciolacu (od 70. Montano).

Štajerska zasedba je po prejšnji sezoni izgubila prvega napadalca in strelca Žana Vipotnika. V taboru vijoličastih so pred letošnjo sezono poskrbeli za nekaj okrepitev, Hillel Soudani, Xhuliano Skuka, Marko Kolar in še kdo pa bodo skušali zapolniti napadalne vrzeli.

A vsaj v prvem delu vijoličastim ni šlo po načrtih. Terensko premoč so sicer imeli, tudi vratar Maecel Zapytowski je imel več dela kot domači Ažbe Jug, toda pravih nevarnih akcij za zadetek ni bilo.

Zato pa so gostje šokirali tekmece v 31. minuti, ko se je Paul Mbong odločil za silovit strel z velike razdalje. S kakšnih 30 metrov je žogo poslal tik ob desni vratnici in ob nemočnem Jugu v mrežo Maribora.

Le nekaj minut zatem je imel lepo priložnost pri domačih Martin Milec, vendar se je v zaključku akcije zapletel in zadel le zunanji del mreže.

V drugem delu se je nadaljevala terenska premoč domačih, a sprva brez učinka, s polpriložnostima Itsukija Urate in Ivana Brnića.

V 67. minuti pa so vijoličasti le prišli tudi do zadetka. Pred tem je Mbong nepravilno oviral Marka Kolarja, sodnik je pokazal na belo točko, enajstmetrovko pa je v izenačenje spremenil Brnić.

Do konca tekme so domači iskali popoln preobrat, nevarno je poskusil Jan Repas v 82. minuti, podobno pa Milec v 88. A niti v dolgem sodnikovem dodatku še enega zadetka ni bilo in odločitev o napredovanju bo padla naslednji teden na Malti.

Če bodo Mariborčani v seštevku obeh dvobojev uspešni, bo njihov tekmec v drugem krogu luksemburški Differdange.