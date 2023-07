Maribor in Domžale nad Maltežane: imperativ tudi avgust v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogomet zastopajo v tej evropski sezoni štirje klubi – Olimpija odkrito meri na jesen v enem od Uefinih tekmovanj, Maribor, Domžale in Celje iščejo preboj v konferenčno ligo. Celjani bodo odprli cikel v 2. kolu kvalifikacij s portugalsko Vitorio, Mariborčani (21.00) in Domžalčani (19.00) že v drevišnjem 1. kolu, spremljali bomo dvakratni slovensko-malteški dvoboj. Imperativ Slovencev je napredovanje v 2. kolo. Kaj pravijo v taboru Maribora in kaj v taboru Domžal? Štajerci gostijo Birkirkaro, Domžalčani Balzan.