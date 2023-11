Matjaž Kek je srečni zmagovalec

V nadaljevanju preberite:

Ali je uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu – uvrstilo se bo 24 reprezentanc od 53, kolikor se jih poteguje za celinsko prvenstvo (Nemčija se je uvrstila že kot gostiteljica, Rusija je bila izključena) – podvig? Če je, kaj so bile potem uvrstitve na prvi euro s 16 reprezentancami ali na svetovni prvenstvi? Na prvega na Japonsko in v Južno Korejo se je uvrstilo 15 evropskih reprezentanc, na drugega v Južno Afriko le 13.

Med zmagovalci zdajšnjih kvalifikacij – ne glede na razplet – je že selektor Matjaž Kek. V zgodovini slovenskih nogometnih pohodov na velika tekmovanja je le on dobival bonuse, kakršnih ni nihče drug. Le on je izgubljal in ostajal. Bil je in še bo mojster besed.