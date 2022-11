Matjaž Kek: Vedo, kaj jih čaka, če ne bodo ujeli forme v klubih

V nadaljevanju preberite:

Zmaga v prijateljski tekmi s Črno goro (15) v Stožicah, nato pa skok pred TV zaslon in ogled premiere v Katarju (17) – to je načrt slovenske nogometne reprezentance za nedeljsko popoldne. Slovenci upravičeno veliko pričakujejo od zadnje akcije reprezentance v letu 2022. Generalka za marčevski napad na Kazahstan je izjemno pomembna, saj bo narekovala vzdušje v naslednjih štirih mesecih, ko bodo Slovenci odštevali čas do začetka bojev za EP 2024.