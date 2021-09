Messi je igral dobro, fantje potrebujejo čas

Rodrygo je prinesel tri točke Realu. FOTO: Alessandro Garofalo/ Reuters

Erling Haaland se je vpisal med strelce za Borussio. FOTO: Ozan Kose/AFP

Jack Grealish je debitiral v ligi prvakov. FOTO: Oli Scarff/AFP

Lionel Messi je zatresel prečko. FOTO: John Thys/AFP

Liverpool in Manchester City sta bila sinoči zmagovalca trilerjev z visokima izidoma, Real Madrid je tik pred koncem zadel za zmago proti Interju indebi v dresu PSG ne bo ostal v lepem spominu.Messi je proti Bruggeju v napadu zaigral skupaj zin, toda Francozom je vodstvo priigral Andre Herrera. Za Belgijce je kmalu izenačil. Messi, ki je pred tem za PSG odigral vsega 24 minut, odkar je prišel iz Barcelone, je zadel prečko in ostalo je pri 1:1. Ob tem je poškodbo staknil Mbappe.»Potrebujemo čas, da se fantje spoznajo,« je po tekmi dejal trener»Moramo se izboljšati in najti ravnotežje. Najprej pa moramo ostati mirni. Zadovoljen sem z Messijevo igro, ima veliko želje in pravi pristop, hitro se vklaplja v sistem.«je dosegel hat-trick za Leipzig, ampak Manchester City je zmagal s 6:3.je dosegel prvi gol v ligi prvakov, odkar je za 120 milijonov evrov prišel iz Aston Ville. »Užival sem, na to sem dolgo čakal,« je povedal angleški reprezentant.Liverpoolov kapetanje zadel za zmago Liverpoola s 3:2, potem ko se je zasedbaznašla v zaostanku po hitrem vodstvu proti Milanu, za katerega ni igral Zlatan Ibrahimović. Mohamed Salah je zapravil 11-metrovko, je pa izenačil na 2:2. »Imamo zelo težko skupino, zato je vsaka zmaga dragocena,« je dejal Klopp. V skupini B je Atletico doma le remiziral s Portom.je minuto pred koncem zadel za zmago Reala pri Interju, ki je prevladoval na igrišču in Thibauta Courtoisa primoral v nekaj lepih obramb. Debitant Šerif je premagal Šahtar z 2:0 z zadetkoma Mailjcain Gvinejcaje dsegel gol in podajo Erlingu Haalandu za zmago Borussije pri Bešiktašu z 2:1. Ajax je razbil Sporting s 5:1.