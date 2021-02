Messi zadel po 136 sekundah in poskrbel za poln izkupiček v Sevilli

Rezervist Messi zrežiral zmago

Francisco Trincao je v pravem trenutku dosegel svo prvi gol za Barcelono. FOTO: Cristina Quicler/AFP

Špansko prvenstvo, nedeljske tekme 22. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

Barcelona je v 22. kolu španskega prvenstva s težavo zmagala pri Betisu s 3:2 in se vrnila na drugo mesto prvenstvene lestvice. Mož odločitve je bil znova, tokrat kot joker s klopi.Trener Kataloncevje nekoliko spremenil postavo in med rezerviste postavil Messija,inBarceloni nikakor ni steklo in je po slabi uri zaostajala z 0:1. Nato je na igrišče vstopil Lionel Messi in zadel po vsega 136 sekundah, nato pa imel pomembno vlogo pri vseh treh nadaljnih zadetkih in poskrbel, da je njegovo moštvo gostovanje zapustilo s polnim izkupičkom.Katalonski velikan je imel v prvem polčasu kar nekaj težav. Že po manj kot desetih minutah se je poškodoval osrednji branilecin namesto njega je vstopil Frenkie de Jong. Barceloni se je zapletalo tudi v napadu, kjer je v 28. minuti iz bližine z glavo zgrešilDomačini so to izkoristili v 38. minuti.je z desne strani podal pred gol,pa zadel za vodstvo z 1:0. V 56. minuti bi lahkopodvojil prednost, a se je izkazalPrelomno dejanje se je zgodilo v 57. minuti, ko je vstopil Lionel Messi. Prvi zvezdnik Kataloncev je le dobri dve minuti kasneje na desni strani kombiniral zin zadel v bližnji kot za 1:1.Argentinec je nato v 68. minuti s sijajno podajo v ogenj poslal, ta je žogo poslal utekajočemu, ki je okroglo usnje povsem zgrešil, na njegovo srečo pa je presenetilo, od katerega se je žoga odbila v gol.Isti igralec se je za svojo napako odkupil v 75. minuti, ko je ob prostem strelu natančno zadel z glavo in poravnal izid na 2:2.A to je bil večer Barcelone in Lionela Messija, ki je v 87. minuti postavil piko na i odlični predstavi. Na desni strani igrišča je z visoko podajo poskušal najti, domača obramba je nespretno posredovala, tako da si je 21-letni napadalec priboril žogo in jo z roba kazenskega prostora s pomočjo prečke pospravil v gol.Barcelona je tako dokončala preobrat in slavila šesto zaporedno zmago, s katero se je po točkah izenačila z madridskim Realom. Na vrhu še vedno kraljuje Atletico, ki ima ob dveh tekmah manj prednost sedmih točk.Real Sociedad - Cadiz 4:1 (Oyarzabal 26., 34., Isak 54., 59.; Izquierdo 65.)Osasuna - Eibar 2:1 (Calleri 18., Budimir 86.; Kike 44.)Real Betis - Barcelona 2:3 (Iglesias 38., Ruiz 75.; Messi 59., Ruiz 68./ag, Trincao 87.)