Mesto luči še vedno omračuje ostanek Francije

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 21. krogu francoskega prvenstva zabeležili 15. zmago. Na domačem igrišču so z 2:0 premagali Brest in na prvem mestu zadržali 11 točk prednosti (50:39) pred Nico.

Gola za Parižane sta dosegla Kylian Mbappé v 32. in Thilo Kehrer v 53. minuti. Na drugi sobotni tekmi je Lens z 2:1 premagal zadnjeuvrščeni Saint-Étienne.