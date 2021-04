Metzelderju pogojna kazen v aferi z otroško pornografijo

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Christoph Metzelder je na sojenju v Düsseldorfu dobil desetmesečno pogojno zaporno kazen, potem ko je potrdil obtožbe o posredovanju otroške pornografije. V telefonu 40-letnika, leta 2002 svetovnega prvaka z nemškim elfom, so preiskovalci našli 297 datotek s spolno vsebino, v katerih so predstavljeni otroci ali najstniki.



»Dobil sem fotografije, ki so bile prosto dostopne na spletu. Ekstremne fantazije sem delil v spletnih pogovorih,« je priznal Metzelder. Tožilci so mu ob tem očitali, da je 29 map s pornografijo poslal trem ženskam prek aplikacije WhatsApp. Metzelder je dejal, da nikoli ni sodeloval v napadih na otroke ali mladino »kljub nazornim komentarjem v spletnih pogovorih«.

Televizija ga je odpustila že predlani

»To se je dogajalo le v digitalnem paralelnem vesolju,« je na robu solz še povedal nekdanji nemški branilec, ki je zbral 47 nastopov za nemško reprezentanco. V letih 2007-10 je branilec barve madridskega Reala, igral pa je tudi za Borussio Dortmund in Schalke. Nogometno kariero je končal leta 2014. Nazadnje je deloval kot strokovni komentator na televiziji Sky, ki ga je septembra 2019 odpustila zaradi vse hujših obtožb .



Od leta 2006 vodi fundacijo za podporo socialno ogroženim otrokom po vsej Nemčiji.



Sojenje naj bi sicer trajalo do 10. maja, a so ga končali v enem dnevu po Metzelderjevem priznanju.

