Mlademu Slovencu je bilo prizaneseno, šov tekmecev je spremljal s klopi

Nogometaši Manchester Cityja so si na svetovnem klubskem prvenstvu, ki pod okriljem Mednarodne nogometne zveze Fife poteka v ZDA, priigrali nastop v osmini finala. Na drugi tekmi skupine G so s 6:0 premagali Al Ain, za katerega nastopa Marcel Ratnik. Mladi slovenski nogometaš je tekmo presedel na klopi.

City, podobno kot na prvi tekmi Juventus, ki je Al Ain premagal s 5:0,. ni imel težav s predstavnikom Združenih arabskih emiratov.

Strelske vaje je začel Ilkay Gündogan v osmi minuti, do konca prvega polčasa pa sta zadela še Claudio Echeverri v 27. minuti in tik pred iztekom prvega dela še Erling Haaland po uspešno izvedeni enajstmetrovki.

V drugem delu so meščani med 73. in 89. minuto še dodatno napolnili mrežo Al Aina, za katerega Ratnik ni stopil na zelenico v Atlanti. Pod gole so se podpisali Gündogan drugič ter Oscar Bobb in Rayan Cherki.

City in Juventus, slednji je v nedeljskem večernem sporedu ugnal Wydad Casablanco s 4:1, sta si po dveh zmagah že zagotovila nastop v osmini finala, v zadnjem krogu pa se bosta v četrtek pomerila za prvo mesto v skupini G. Za tretje pa bosta igrala Wydad in Al Ain.

Real Madrid je z igralcem manj premagal mehiško Pachuco. Federico Valverde je dosegel tretji gol za Madridčane. FOTO: Susana Vera/Reuters

V skupini H odločitve še ni. Potem ko je Real v nedeljo zvečer z igralcem manj (Raul Asencio je bil izključen v sedmi minuti) premagal Pachuco s 3:1, je na drugi tekmi Salzburg remiziral z Al Hilalom.

Dvoboj se je v Washingtonu končal brez golov, s čimer sta pred zadnjim krogom na vrhu skupine Salzburg in Real s po štirimi točkami, sledi Al Hilal z dvema in Pachuca, ki je brez in s tem tudi brez možnosti za napredovanje v osmino finala.

V zadnjem krogu bosta tekmi Real – Salzburg ter Al Hilal – Pachuca.

Drevi bo padla odločitev v skupini B. Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka bo ob 21. uri igral z Botafogom, letošnje zmagovalce lige prvakov PSG pa bo izzval domači Seattle.

Botafogo ima popoln izkupiček šestih točk, potem ko je ugnal tako Seattle kot PSG, sledijo Parižani in Madridčani s po tremi točkami, Seattle je brez na dnu lestvice.

V noči s ponedeljka na torek bosta še tekmi skupine A med Inter Miamijem Lionela Messija in Palmeirasom ter Portom in Al Ahlyjem, za katerega igra slovenski napadalec Nejc Gradišar. Dvoboja se bosta začela ob 3. uri.