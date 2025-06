PSG doživel šok proti Brazilcem, Atletico Madrid se ni dal

Na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA nizajo tekme na dolgem enomesečnem nogometnem turnirju. Slovenski reprezentant Jan Oblak je z madridskim Atleticom prišel do prve zmage. Po porazu proti PSG je Atletico na drugi tekmi skupine B s 3:1 premagal Seattle Sounders. Brazilski Botafogo pa je pripravil presenečenje in premagal evropskega prvaka PSG.

Za Madridčane, ki so se v Seattlu pomerili z domačimi Sounders, je Pablo Barrios (11., 55. minuta) dosegel dva gola. Po visokem porazu (0:4) na uvodni tekmi proti PSG so tako varovanci Diega Simeoneja prišli do treh točk in potrebne zmage, h kateri je en gol dodal Axel Witsel (47.).

Madridčani bodo morali streti tudi Brazilce

Španska ekipa, za katero je celotno tekmo med vratnicama stal Oblak, bo vseeno potrebovala še dober izid proti Botafogu na zadnji skupinski tekmi, če na prvenstvu želi napredovati.

Veselje nogometašev Botafoga. FOTO: Mike Blake/Reuters

Zmagovalci lige prvakov PSG so na drugi tekmi skupinskega dela klubskega SP v Los Angelesu presenetljivo izgubili proti brazilskemu Botafogu z 0:1, ko je za brazilsko moštvo v 34. minuti zadel Jesus. Nogometaš, ki se bo kmalu preselil v Nottingham Forest, je žogo po odbitku od vratarja PSG Gianluigija Donnarumme poslal v mrežo za svoj drugi gol na tem turnirju. Zmagovalci pokala libertadores imajo v skupini B zdaj šest točk, PSG pa tri.

PSG, ki je bil še vedno brez zvezdniškega napadalca Ousmana Dembeleja, je na vsaki od 19 prejšnjih tekem dosegel vsaj en gol. Tokrat proti južnoameriškim prvakom ni bil uspešen. Trener Botafoga Renate Paiva je po zmagi dejal, da je njegova ekipa premagala tekmece v njihovi igri: »Kot ekipa. Vsi so se branili, vsi so napadali. To je velika skrivnost PSG - zato tekmuje na najvišji ravni in osvaja naslove.«

Alvaro Montoro in Fabian Ruiz med tekmo Botafogo vs. PSG. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Z zmago južnoameriški prvaki za napredovanje potrebujejo le še eno točko na zadnji tekmi skupine proti Atleticu. Štiri brazilske ekipe so na klubskem SP še vedno neporažene. »Pokazali smo kakovost brazilskih igralcev in trenerjev,« je ponosno dejal Paiva. »Brazilija bo v svetovnem nogometu vedno Brazilija.«