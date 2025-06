Argentinci zapravili lepo priložnost

Argentinski velikan River Plate je na klubskem svetovnem prvenstvu v nogometu v skupini E, kjer nastopa tudi evropski podprvak Inter, zamudil priložnost za preboj v osmino finala. Kljub prevladi na tekmi je argentinski rekorder v Los Angelesu le remiziral (0:0) z mehiškim Monterreyem, a vodi v skupini.

Fluminenseju pa se je v skupini F posrečil velik zasuk. V skupini F je namreč po zaostanku 1:2 proti Ulsanu iz Južne Koreje v New Jerseyju zmagal s 4:2. Južnokorejci so po porazu že izpadli. Brazilci so s štirimi točkami zaradi boljše gol-razlike v skupini prehiteli Borussio Dortmund, na zadnji tekmi skupinskega dela se bodo pomerili z Mamelodi Sundowns.

Južnoafriški prvaki imajo s tremi točkami še vedno možnost preboja v izločilne boje Fifinega klubskega SP v ZDA. Ekipa, ki bo napredovala, se bo v osmini finala križala s skupino E.

V skupini E je pred zadnjim krogom skupinskega dela bolj zapleteno. Inter iz Milana, River Plate (oba po 2 točke) in Monterrey (2) imajo še možnosti za napredovanje. Če imata dve ekipi enako število točk, odloča neposredna bilanca med njima. Če ima več ekip enako število točk, najprej štejejo točke iz medsebojnih tekem, nato pa razlika v golih in goli, doseženi na vsaki od tekem.