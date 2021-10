Mladen Rudonja že prvič zmagal

Privrženci Olimpije in preostala nogometna javnost z velikim zanimanjem spremljajo vstop zeleno-belih v zgodovinski oktober. Milan Mandarić, ki je bil na čelu Olimpije od junija 2015, in nemški poslovnež Adam Delius sta uskladila vse podrobnosti ter podpisala pogodbo o prevzemu. Tudi s plačilom dogovorjenega zneska v višini 5 milijonov evrov ni bilo nobenih zapletov, tako da od danes naprej zmaji dobivajo novo vodstveno garnituro in strategijo delovanja.