Mladeniča Gavi in Yamal popeljala Barcelono v finale

Nogometaši Barcelone so prvi finalisti španskega superpokala. Na turnirju, ki poteka v savdski Džedi, so danes v polfinalu z 2:0 premagali Athletic Bilbao. V četrtek se bosta pomerila še Real Madrid in Mallorca.

Kataloncem sta zmago zagotovila mlada zvezdnika Gavi (17.) in Lamine Yamal (52.), Dani Olmo pa danes še ni bil v postavi, bo pa po najnovejšem preobratu v španski nogometni zgodbi z njegovo licenco najverjetneje lahko igral v nedeljskem finalu. V vratih je drugič po nastopu v španskem pokalu pred dnevi stal poljski veteran Wojciech Szczesny.

Za poražene Baske sta ob koncu tekme sicer zadela Oscar de Marcos in Inaki Williams, a so po ogledu posnetkov VAR oba zadetka razveljavili zaradi prepovedanih položajev.

Barcelona na tekmovanju sodeluje kot druga iz prejšnje sezone v španski la ligi, danes je izločila aktualne španske pokalne zmagovalce iz Bilbaa. Španski prvak Real Madrid pa bo mesto v finalu in s tem nov clasico z večnim tekmecem iskal v četrtek proti Mallorci, ta si je nastop zagotovila kot finalist pokalnega tekmovanja v prejšnji sezoni.