Zadoščenje za Realovega Brazilca

Brazilski napadalec Real Madrida Vinicius Junior je na slovesnosti v Dohi prejel nagrado Mednarodne nogometne zveze (Fife) za najboljšega nogometaša leta, medtem ko so pri ženskah za najboljšo razglasili Barcelonino zvezno igralko Aitano Bonmati, ki je nagrado prejela že drugič zapovrstjo. Brazilec je nagrado prevzel osebno, saj je s svojim klubom v Katarju, kjer bo v sredo igral finale medcelinskega pokala proti mehiški Pachuci. Vinicius je na prestolu nasledil Lionela Messija, dobitnika zadnjih dveh nagrad, ki je bil tudi letos med nominiranci.

Brazilski napadalec je v lanski sezoni dosegel 24 golov in dodal 11 podaj na 39 tekmah v vseh tekmovanjih, Real je popeljal do naslova evropskega in španskega prvaka.

Preostali nominiranci so bili Španec Dani Carvajal (Real Madrid), Norvežan Erling Haaland (Manchester City), Urugvajec Federico Valverde (Real Madrid), Nemec Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Anglež Jude Bellingham (Real Madrid), Francoz Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Španec Lamine Yamal (Barcelona), Španec Rodri (Manchester City), Nemec Toni Kroos (Real Madrid) in Argentinec Messi.

Aitana Bonmati jvnovič nogometašica leta. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Vinicius Junior si je v točkovanju nagrade The Best prislužil 48 točk, pet več od Rodrija in 11 več od klubskega soigralca Bellinghama.

Najboljši trener je po izboru Fife strateg Reala Carlo Ancelotti, najboljši vratar Argentinec Emiliano Martinez, argentinski napadalec Manchester Uniteda Alejandro Garnacho pa je prejel nagrado Puskas za najboljši gol leta, dosegel ga je proti Evertonu v angleški ligi.

V izboru za nagrado so sodelovali kapetani in selektorji reprezentanc, predstavniki medijev ter navijači.