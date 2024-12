Jan Oblak s soigralci spravil na kolena zvezdnike Barcelone

Nogometaši madridskega Atletica so z golom v 96. minuti dobili derbi zadnjega kola španskega prvenstva v letu 2024. Zvezdnike Barcelone sta na domačem štadionu na kolena spravila slovenski vratar Jan Oblak z izjemnimi obrambami in strelec zmagovitega zadetka, Norvežan Alexander Sørloth.

Zasedba trenerja Diega Simeoneja je bila večino tekme v podrejenem položaju, dve bliskoviti akciji v drugem polčasu pa sta ji prinesli dvanajsto zmago v sezoni. Izenačujoči gol – Pedri je Barcelono popeljal v vodstvo v 30. minuti – je dosegel Rodrigo de Paul po uri igre.

Za Katalonce je bil to tretji zaporedni poraz v španskem prvenstvu na domačem terenu. V zadnjih sedmih tekmah La Lige so osvojili le pet točk, posledično pa so prvo mesto na lestvici prepustili Atleticu, ki ima zdaj ob tekmi manj tri točke več od Barcelone.

Stik z vrhom je ohranil Athletic Bilbao, ki je v Pamploni dosegel deseto zmago v prvenstvu. Osasuno je premagal z 2:1 (odločilni gol je zabil Alex Berenguer v 74. minuti) in je zdaj pri 36 točkah.

V nedeljo bo Real Madrid ob 16.15 gostil Sevillo, druge tekme pa so Valencia – Alaves, Las Palmas – Espanyol, Leganes – Villarreal in Betis – Rayo Vallecano.