Mladi biser dan po prvencu izbral državo

Jamal Musiala se je že izkazal v nemškem prvenstvu. FOTO: Alexander Hassenstein/AFP

Morda že letos na EP

Jamal Musiala je novo odkritje evropskega nogometa. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Mladi nogometni zvezdnik münchenskega Bayerna in doslej mlade angleške reprezentancese je odločil, da bo v prihodnje igral za izbrano vrsto Nemčije.Musiala se je kljub mladosti že dodobra uveljavil pri Bayernu, svojo prihodnost pa očitno tudi na reprezentančni ravni vidi v Nemčiji. Mladenič je sicer razdvojen med Nemčijo, kjer je bil rojen, in Anglijo, kjer je živel od sedmega leta. Ta konec tedna bo dopolnil 18 let, kot polnoleten pa bo nastopal za Nemčijo, čeprav je v mladinskih selekcijah igral tako za Nemčijo kot Anglijo.»Moje srce je tako v Nemčiji kot v Angliji. To sta dve srci, obe bosta bili še naprej. Ogromno sem razmišljal o tem. Na koncu sem ugotovil, da je prav, da nastopam za Nemčijo. Odločitev je stoodstotno pravilna,« je v pogovoru za oddajo Sportschau pojasnil Musiala.Selektor nemškega elfase je z Musialo že pogovoril prejšnji mesec, načrtuje pa tudi vključitev mladega igralca v postavo za naslednjo kvalifikacijsko tekmo za SP. Musiala pa bi lahko kljub mladosti dobil tudi povabilo na letošnje evropsko prvenstvo.Na sinočnji tekmi lige prvakov v Rimu je Musiala proti Laziu dosegel tudi svoj prvi gol v tem tekmovanju.