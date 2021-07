Mourinhovi Rimljani zabili deset golov, tekmeci hvaležni za gostoljubje

Čakajo na Spinazzolo

Hat-trick je uspel španskemu napadalcu, zadeli so šein. Pri toskanskem klubu, ki prihaja iz mesta s slovitimi termami, so bili kljub temu hvaležni za ponujeno priložnost.»Rim in Trigorio zapuščamo ob koncu prekrasnega in nepozabnega dne, po katerem se zahvaljujemo AS Romi za gostoljubje,« so zapisali na facebooku.To je bila prva tekmana klopi kakšnega italijanskega kluba po slovesu od milanskega Interja, ki ga je leta 2010 zapustil po zgodovinski trojni kroni. Mourinho – nazadnje je vodil londonski Tottenham, pri katerem pa je aprila dobil odpoved po slabem letu in pol – je v Rimu poskrbel za precejšnjo evforijo, potem ko so ga novi lastniki na čelu z ameriško družino Friedkin izbrali za naslednika rojakaRimljani se bodo v nedeljo udarili še z drugoligašem Ternano, že nekaj časa pa je jasno, da »sinovom volkulje« še lep čas ne bo mogel pomagati junak eura 2020,, ki je že med evropskim prvenstvom prestal operacijo Ahilove tetive. Z Mourinhom sta se že srečala, predvideni čas okrevanja pa je od šest do sedem mesecev.»Lepo ga je bilo spoznati. Zelo je bil prijazen in mi rekel, da me bo skupaj z ekipo čakal na igrišču. Rekel sem mu le, da bo moral biti kot jaz – potrpežljiv. Če čez šest mesecev še ne bom igral, bom šel kar sam tja in bomo videli, kdo si me bo upal ustaviti,« je za časnik Repubblica bojevito napovedal levi bočni branilec, za katerega Mourinho bojda že išče (vsaj začasno) zamenjavo tudi pri nekdanjem klubu Manchester Unitedu.