Müller in Musiala v središču pozornosti

Številni Bayernovi privrženci kar niso mogli verjeti scenariju uvodne tekme nemških prvakov na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Ti so namreč ugnali zasedbo iz Aucklanda, edinega predstavnika Oceanije v tem tekmovanju, kar z 10:0. Od prvih minut je bilo jasno, kdo bo vladal na igrišču, a kako naj bo drugače, če že številke med kluboma ponazarjajo izjemno razliko. Pri Bayernu je denimo najdražji nogometaš, reprezentant Jamal Musiala, po transfermarktu vreden 140 milijonov €, pri Aucklandu pa novozelandski adut hrvaških korenin Mario Ilich le 275.000 €. Tudi med proračunoma je gromozanski prepad – Bayern posluje letno z 900 milijoni €, Auckland pa z vsekakor manj kot pri nas vsaj Celje, Maribor in Olimpija.

V nemškem taboru si pred nadaljevanjem turnirja in predvidoma precej zahtevnejši nalogi proti argentinskemu moštvu Boca Juniors ne utvarjajo, da so zdaj na najvišji tekmovalni ravni, so pa veseli zaradi dveh spoznanj o igralcih: zdaj že klubska legenda Thomas Müller, ki v ZDA zadnjič nosi Bayernov dres, se je dvakrat vpisal med strelce in tako presegel znamko 250 golov v nastopih tekmovalnega značaja, Musiala, dragulj nemške nogometne prihodnosti, pa se je s tremi goli vrnil po strgani mišici.