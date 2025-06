Nekdanja športna asa skupaj za Bayern v ZDA

Nemški tabloidi že več tednov izčrpno poročajo o ločitvi para upokojenih odličnih športnikov – nogometnega asa Bastiana Schweinsteigerja in nekdanje št. 1 ženskega tenisa Ane Ivanović. Zdaj pa so pri Bildu, najbolj branem dnevniku v Nemčiji, razkrili, da bo dolgoletni ljubljenec Bayernovih navijačev in eden udarnih reprezentančnih adutov ob naslovu svetovnih prvakov 2014 spremljal münchenski klub na prihajajočem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA.

Vendar tokrat ne bo niti član spremljevalnega štaba nemških prvakov niti strokovni TV komentator, temveč se bo s prijateljem iz otroštva in nekdanjim smučarskim asom Felixom Neureutherjem prelevil v navijača. Slednji je sicer znan privrženec münchenskih nogometašev, pogosto jih je na velikih tekmah spremljal v živo, »Schweini« pa je z njim skupaj v letih odraščanja tekmoval v alpskem smučanju, a se nato odločil za nogometno pot.

Felix Neureuther ima pet kolajn s svetovnih prvenstev v alpskem smučanju. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Za Bayern bosta stiskala pesti na treh tekmah skupinskega dela v Cincinnatiju, Miamiju in Charlottu, ob tem pa si privoščila tudi križarjenje in veliko zabave. »Tako bo Schweini odvrnil pozornost od burnih tednov ločitve z Ano,« so zapisali v Bildu in dodali, da se prijatelja lahko marsikaj pogovorita tudi o naraščaju. Nekdanji nogometni as ima z Ano tri otroke, upokojeni as z belih strmin pa s svojo Miriam, nekoč nemško reprezentantko v biatlonu, štiri.