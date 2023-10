Na voljo vstopnice za evropsko prvenstvo v nogometu 2024

V torek se bo začela prva faza prodaje vstopnic za evropsko prvenstvo v nogometu 2024, ki ga bo med 14. junijem in 14. julijem gostila Nemčija. Vse do 26. oktobra bo na voljo kar 1,2 milijona vstopnic. V prvi fazi bo na voljo največje število vstopnic, dejansko pa jih ciljno usmerjeno lahko kupijo nemški navijači, saj je jasno le, kdaj in kje bo igrala domača reprezentanca. Natančni termini ostalih tekem bodo namreč znani šele po 2. decembru, ko bo v Hamburgu žreb za euro.

Cene od 30 do tisoč evrov

Tudi kvalifikacije za EP ostajajo odprte, saj si 100-odstotno pot na prvenstvo na zelenici ni priborila še nobena od reprezentanc. Vsak navijač se do 26. oktobra lahko poteguje za štiri vstopnice, pri čemer termin nakupa ni pomemben, saj bo ob povečanem zanimanju kupce določil žreb. Edina ovira pri nakupu je geografska. Posamezen navijač lahko kupi največ eno vstopnico za en datum, saj so po oceni prirediteljev razdalje med stadioni prevelike, da bi si lahko ogledal dve tekmi.

Na euro 2024 merijo tudi slovenski nogometaši. FOTO: Jože Suhadolnik

Cene se gibljejo od 30 evrov za najcenejše vstopnice predtekmovanja, pa vse do 1000 evrov za najdražje vstopnice za finale v Berlinu. Novica o prodaji vstopnic pa ima tokrat slabo plat za zbiratelje. Vstopnic, natiskanih na papirju, tako kot na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju ne bo.

S tem se želijo prireditelji izogniti ponarejanju in nepotrebni gneči na vhodu ter težavam, kot npr. na finalu lige prvakov 2022 v Parizu, kjer sta se pomerila Real in Liverpool.