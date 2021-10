Najboljša Iličić in Lovrić, sanjski razplet za selektorja Keka

V nadaljevanju preberite:

Preverite, kdo je prejel najvišjo oceno za svojo igro na Malti in zakaj. Selektorju Matjažu Keku se je večer izšel sanjsko: videli smo zanesljivo zmago Slovenije in »prava« imena strelcev vseh štirih golov – oživeli so namreč Josip Iličić, Andraž Šporar in Benjamin Šeško –, vsi goli pa so padli po pravih akcijah, pri čemer je Kek lahko privarčeval moči svojim najboljšim akterjem.