Najboljši nogometaš, ki ga je vodil šef Bayerna, je tekmec Slovenije

»Veselim se dela z najboljšim na svetu Robertom Lewandowskim«

Julian Nagelsmann bo odslej vodil Bayern. FOTO: AFP

velja za enega najobetavnejših nemških nogometnih trenerjev. Nase je opozoril na klopi, ko mu je bilo manj kot trideset let. Ni čudno, da ga je pozneje medse zvabil ambiciozni, ki ga krasi načrtno in sistematično delo, in ni čudno, da ga je letos angažiral tudi najboljši nemški klubNagelsmann, ki bo, je razkril, kdo je v dosedanji trenerski karieri nanj naredil najmočnejši vtis oziroma je po njegovem najboljši nogometaš. »To jeGre za primer pravega razvoja in neverjetne konstantne forme, ki krasi fanta. Andrej je odličen fant, vedno daje od sebe vse in zaslužil si je odlično nogometno kariero,« je prepričan Nagelsmann, ki je vodil Kramarića – slednjega je obudil od mrtvihna klopi– med letoma 2016 in 2019 v Hoffenheimu. Prav Kramarić je v kvalifikacijah za SP 2022 med najmočnejšimi orožji Hrvaške, ki tekmuje v isti skupini kot Slovenija.»Tudi v Münchnu me čakajo veliki izzivi. Veselim se dela z najboljšim nogometašem na svetu Robertom Lewandowskim, v klubu so šein drugi. O njih sem slišal veliko lepih stvari, zato se veselim nove sezone,« je zatrdil Nagelsmann in dodal, da premore življenjski načrt in da ne ve, ali bo opravljal poklic trenerja naslednjih 20 ali 30 let.