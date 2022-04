Najlepši gol je tisti, ki ga zabijem Koprčanom

V nadaljevanju preberite:

Jutri se bosta na Bonifiki (20.15) že petič v sezoni pomerila Koper in Celje. Koprčani napadajo dvojno lovoriko, Celjani živijo za pokalni naslov. Med njimi je tudi mlad fant s Primorske, ki ga Koprčani še posebej motivirajo, 18-letni Tjaš Begić. S Koprom ga povezuje tudi nogometna preteklost. »Tri leta sem bil v klubu. Do 15. leta, potem sem šel v Novo Gorico. A kljub vsemu mi srce bije za Izolo in tega ne morem skriti, niti pozabiti,« je v močnem lokalpatriotskem duhu vzgojeni Tjaš dal vedeti, da ga že močno »srbijo prsti na nogi«. Že dolgo ni zabil gola, četudi je v tej sezoni igral na vseh 31 ligaških tekmah in dveh pokalnih, na katerih je dosegel po gol: pri zmagi (2:1) proti CB24 Taboru in proti Kalcer Radomljam (4:3). Dva je dosegel tudi v prvenstvu, pri čemer ima zadnji že dolgo brado. Zabil ga je proti ...