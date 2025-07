Najprej Milano, nato počitnice na jahti

Rdeče-črni del nogometnega Milana je na nogah: po sezoni razočaranja, v kateri je na lestvici italijanskega prvenstva sloviti klub zasedel le 8. mesto, so se v pisarni lotili zahtevne vrnitve k vrhu in tako tudi pripeljali vodilnega hrvaškega zvezdnica Luko Modrića.

Sijajen nogometaš, ki je pri madridskem Realu v 13 letih osvojil kar 28 lovorik, bo, kot je zapisala Gazzetta dello Sport, v ponedeljek pripotoval v lombardijsko metropolo in tako začel pisati novo poglavje svoje izjemne zgodbe. Nostalgični del navijačev obuja spomine na njegovega rojaka Zvonimirja Bobana, ki je prav pri Milanu dosegel vrh svoje klubske poti, zdaj je prvi mož strategije zagrebškega Dinama.

V rdeče-črnem taboru so z 39-letnim Modrićem podpisali pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja še za eno, zaslužil bo 3,5 milijona evrov, ob tem gre prišteti še načrtovane nagrade. In ne glede na leta, v katerih velika večina nogometnih asov uživa v pokoju, so v Milanu prepričani o izjemni telesni pripravljenosti novinca pri moštvu, ki naj bi bil še naprej adut hrvaške reprezentanco. Ta je bila na zadnjih dveh mundialih, v Rusiji 2018 ter Katarju 2022, na stopničkah, podobno konkurenčnost si naši južni sosedje z Modrićem želijo prihodnje leto na prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Da pa bi se z novimi izzivi pri svojem novem klubu kar najbolje soočili, bo po ponedeljkovem zboru še do 4. avgusta užival na dopustu v domovini. Najprej v svoji hiši v Kožinu, kraju s čudovitimi plažami v okolici Zadra, nato pa na luksuzni jahti skupaj z Mateom Kovačićem, prav tako dolgoletnim hrvaškim reprezentantom ter nekoč tudi soigralcem v Madridu.