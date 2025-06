Presenečenje: Modrić pred podpisom z italijanskim velikanom

Nogometni svet je na nogah, saj vse kaže, da legendarni hrvaški vezist Luka Modrić, po dolgih letih igranja za madridski Real, kariere, kot kaže, ne bo nadaljeval pri zagrebškem Dinamu, kot se je sprva šušljalo. Kariero bo najverjetneje nadaljeval v dresu italijanskega velikana iz Milana. Kot poroča priznani italijanski športni novinar Gianluca Di Marzio za Sky Sport Italia, so pogajanja v zadnjih urah zelo napredovala, rdeče-črni pa so menda že prejel pritrdilni odgovor 39-letnega hrvaškega reprezentanta.

Po navedbah Di Marzia je ključno vlogo odigral športni direktor Milana Igli Tare, ki je v torek bliskovito odpotoval na Hrvaško in tam dosegel ustni dogovor z Modrićem. Pri rdeče-črnih so zdaj optimistični, da bo podpis pogodbe sledil že danes, v sredo, oziroma najkasneje do četrtka.

Modrić je z Galaktiki osvojil kar 28 lovorik. FOTO: Lee Smith/Reuters

Modrić, ki je z Galaktiki osvojil kar 28 lovorik, vključno s šestimi naslovi v ligi prvakov, in leta 2018 prejel tudi zlato žogo, je menda že od otroštva navijač Milana, zato bi bil prestop zanj uresničitev sanj. Pogodba z belim baletom se mu uradno izteče 30. junija, potem ko je lani podaljšal za dodatno leto. Njegov odhod iz Madrida naj bi sledil klubskemu svetovnemu prvenstvu v ZDA.

Milan naj bi nekdanjemu igralcu Tottenhama ponudil enoletno pogodbo. Vodstvo kluba verjame, da bi prihod tako izkušenega zmagovalca izjemno koristil ekipi, še posebej če bi prišlo do prodaje Tijanija Reijndersa, čeprav Modrić v tem primeru ne bi bil edina okrepitev.

Milanu v sezoni 2024/25 rezultatsko ni šlo po načrtih. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Da Modrić kljub bližajočemu se 40. letu še vedno igra na vrhunski ravni, dokazujejo tudi njegove številke iz pravkar končane sezone pri Real Madridu. V elitni španski ligi je na 35 tekmah dosegel dva gola in prispeval šest asistenc. V ligi prvakov je zbral 14 nastopov s tremi asistencami, v španskem kraljevem pokalu pa je na petih tekmah dosegel dva zadetka. Skupno je v sezoni (pri za nogomet častitljivih 39 letih) odigral kar 57 tekem, dosegel pa je štiri gole in vpisal devet asistenc.